Mayr-Melnhof Karton Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Mayr Melnhof Karton ist in den Diskussionsforen und sozialen Medien insgesamt besonders positiv. In den letzten zwei Wochen wurden vor allem positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was dazu führt, dass die allgemeine Einschätzung der Aktie als "Gut" betrachtet wird. Dies zeigt, dass die Anleger optimistisch in Bezug auf Mayr Melnhof Karton sind.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) betrachtet die Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitverlauf. Derzeit liegt der RSI bei 27,27, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Wenn der Zeitraum auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 36, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält der RSI somit eine Einstufung von "Gut".

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton beträgt derzeit 18,58, was 2 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Mayr Melnhof Karton mit 3,39 Prozent leicht unter dem Branchendurchschnitt von 3,58 Prozent. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Gesamteinschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung, dem RSI, den fundamentalen Kennzahlen und der Dividende ergibt somit eine positive Bewertung für Mayr Melnhof Karton.