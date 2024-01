Mayr-Melnhof Karton Aktie: So schnell kann es gehen

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Aktuell beträgt das KGV von Mayr Melnhof Karton 18. Im Branchenvergleich mit Unternehmen aus der "Behälter & Verpackung" Branche liegt das durchschnittliche KGV bei 18. Damit ist Mayr Melnhof Karton aus fundamentalen Gesichtspunkten weder unterbewertet noch überbewertet und erhält eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Aktienkurs im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance der "Materialien"-Branche, liegt die Rendite von Mayr Melnhof Karton bei -28,62 Prozent, was mehr als 33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Behälter & Verpackung"-Branche, die eine mittlere Rendite von 4,12 Prozent in den letzten 12 Monaten erzielte, liegt die Rendite von Mayr Melnhof Karton mit 32,73 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv eingestellt waren. An sechs Tagen wurden positive Themen diskutiert, während es keine negative Diskussion gab. An sechs weiteren Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Aufgrund dieser Stimmungsanalyse erhält Mayr Melnhof Karton daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die technische Analyse der Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mayr Melnhof Karton-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 130,53 EUR liegt, während der letzte Schlusskurs bei 121,2 EUR liegt, was einem Unterschied von -7,15 Prozent entspricht und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage (117,99 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,72 Prozent), was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammenfassend erhält die Mayr Melnhof Karton-Aktie daher in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

