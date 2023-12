Mayr-Melnhof Karton Aktie: So schnell kann es gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Telefonica":

Die Analyse von Sentiment und Buzz in der Internet-Kommunikation ermöglicht es, starke positive oder negative Ausschläge präzise und frühzeitig zu erkennen. In den vergangenen Wochen hat sich die Stimmung für Mayr Melnhof Karton jedoch kaum verändert, weshalb die Aktie von uns eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke, die die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien misst, zeigt für Mayr Melnhof Karton in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität. Daher erhält die Aktie auch hierfür eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

Auch weiche Faktoren wie die Stimmung in sozialen Plattformen können die Einschätzung von Aktienkursen beeinflussen. Unsere Analyse hat ergeben, dass die Kommentare überwiegend positiv waren und die Nutzer der sozialen Medien in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen zu Mayr Melnhof Karton diskutiert haben. Aufgrund dieser Betrachtung erhält die Aktie die Einstufung als "Gut" in Bezug auf die Stimmung.

In Bezug auf die Dividende schüttet Mayr Melnhof Karton eine Dividendenrendite von 3,39 % aus, was 0,03 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,42 %. Dies führt zur Einstufung als "Neutral" in Bezug auf die Dividende.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der Mayr Melnhof Karton-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 132,69 EUR für den Schlusskurs lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 122,6 EUR, was einem Unterschied von -7,6 Prozent entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Allerdings liegt der letzte Schlusskurs (115,7 EUR) über dem 50-Tages-Durchschnitt (115,7 EUR) um +5,96 Prozent, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält Mayr Melnhof Karton für die einfache Charttechnik eine "Neutral"-Bewertung.