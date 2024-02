Mayr-Melnhof Karton Aktie: Schlechte Nachrichten über schlechte Nachrichten!

Der Aktienkurs von Mayr Melnhof Karton hat in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -21,73 Prozent erzielt, was mehr als 17 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche "Materialien" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Behälter & Verpackung"-Branche von -4,41 Prozent liegt Mayr Melnhof Karton mit 17,32 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Diskussionen über Mayr Melnhof Karton in den sozialen Medien deuten auf gemischte Einschätzungen und Stimmungen hin. In den letzten beiden Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert, während in den vergangenen Tagen hauptsächlich negative Themen diskutiert wurden. Insgesamt wird das Unternehmen daher als "Neutral" eingestuft.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen, weshalb die Aktie ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls unverändert. Insgesamt erhält Mayr Melnhof Karton daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

In der fundamentalen Analyse weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton einen Wert von 19,95 auf, was deutlich über dem Branchendurchschnitt von 18,52 liegt. Daher wird der Titel als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft, da er als überbewertet gilt.