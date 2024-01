Mayr-Melnhof Karton Aktie: Das MUSS jetzt jeder wissen

Die technische Analyse der Mayr Melnhof Karton-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 128,82 EUR lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 122,8 EUR, was einem Unterschied von -4,67 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (119,28 EUR) wird analysiert, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Durchschnitt (+2,95 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Mayr Melnhof Karton-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,58 auf, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält die Aktie auf dieser Basis ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz ergibt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab, und auch die Diskussionsintensität blieb unverändert. Daraus resultiert ein weiteres "Neutral"-Rating für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") schneidet die Mayr Melnhof Karton-Aktie mit einer Rendite von -28,62 Prozent schlechter ab, während die "Behälter & Verpackung"-Branche im Schnitt eine Rendite von 0,14 Prozent erzielte. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Insgesamt erhält die Mayr Melnhof Karton-Aktie demnach gemischte Bewertungen auf Basis der technischen Analyse, fundamentaler Kriterien, Sentiments und des Branchenvergleichs.