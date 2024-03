Mayr-Melnhof Karton Aktie: Lieber erstmal abwarten!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den letzten Tagen stand die Aktie von Mayr Melnhof Karton im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien, und dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt insbesondere mit den positiven Themen rund um Mayr Melnhof Karton, was zu einer insgesamt positiven Bewertung führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Materialien" hat die Aktie von Mayr Melnhof Karton im vergangenen Jahr eine Rendite von -24,41 Prozent erzielt, was 20,3 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -4,11 Prozent, und Mayr Melnhof Karton liegt aktuell 20,3 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Aktie von Mayr Melnhof Karton um -6,08 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 121,7 EUR, und daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt erhält das Unternehmen somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Bei Mayr Melnhof Karton konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Allerdings wurde eine leichte Reduktion der Kommunikationsfrequenz registriert, was dazu führt, dass das Unternehmen auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung erhält.