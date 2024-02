Mayr-Melnhof Karton Aktie: In Lauerstellung

Der Aktienkurs von Mayr Melnhof Karton hat im letzten Jahr eine Rendite von -21,73 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") eine Unterperformance von 17,14 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -4,59 Prozent, wobei Mayr Melnhof Karton aktuell 17,14 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mayr Melnhof Karton-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen auf 127,44 EUR bestimmt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 122 EUR nur um -4,27 Prozent darunter, weshalb die Aktie auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Eine ähnliche Bewertung ergibt sich, wenn man den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage betrachtet, da der letzte Schlusskurs mit 120,6 EUR nahe dem gleitenden Durchschnitt (+1,16 Prozent) liegt. Somit erhält die Mayr Melnhof Karton-Aktie auch für diesen Wert ein "Neutral"-Rating und wird insgesamt als "Neutral" eingeschätzt.

Die Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare über Mayr Melnhof Karton in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung seitens der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Beiträge zu der Aktie deutet darauf hin, dass das Unternehmen aktuell ungefähr genauso viel im Fokus der Anleger steht wie normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Mayr Melnhof Karton eingestellt waren. Allerdings waren die neuesten Nachrichten über das Unternehmen hauptsächlich negativ, weshalb die Redaktion eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung abgibt. Insgesamt wird Mayr Melnhof Karton von der Redaktion für die Anlegerstimmung ebenfalls mit einem "Neutral"-Rating bewertet.