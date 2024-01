Mayr-Melnhof Karton Aktie: Jetzt sollte man sich Sorgen machen!

Weitere Suchergebnisse zu "Greggs":

Die österreichische Kartonfirma Mayr Melnhof Karton hat in Bezug auf die Dividendenrendite derzeit einen Wert von 3,39 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 2,51 Prozent liegt. Aus diesem Grund erhält das Unternehmen von Analysten eine neutrale Bewertung in Bezug auf seine Dividendenpolitik.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 18,58, was in etwa dem Durchschnitt der Vergleichsbranche entspricht. Daher erhält Mayr Melnhof Karton auch hier eine neutrale Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in der Internet-Kommunikation hat sich die Stimmung für Mayr Melnhof Karton in den letzten Wochen kaum verändert. Auch die Diskussionsstärke in sozialen Medien war unauffällig. Dementsprechend wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe neutral bewertet.

Betrachtet man die Aktienkursentwicklung im Vergleich zu anderen Unternehmen im gleichen Sektor, so hat Mayr Melnhof Karton eine Rendite von -28,62 Prozent erzielt, was 31,44 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.