Mayr-Melnhof Karton Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Mayr Melnhof Karton: Neutraler Ausblick für die Aktie

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung rund um Mayr Melnhof Karton wurden in den vergangenen Monaten genauer unter die Lupe genommen. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktie eine mittlere Aktivität im Netz aufweist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Wertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für Mayr Melnhof Karton in diesem Punkt die Einstufung "Neutral".

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 3,39 Prozent, was nur leicht über dem Durchschnitt (2,51 Prozent) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Mayr Melnhof Karton eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Der Relative Strength-Index (RSI) ergibt für Mayr Melnhof Karton einen Wert von 9,84 für den RSI7, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 44,16, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength-Indikators.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien wie das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Mayr Melnhof Karton mit einem Wert von 18,58 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich somit ein neutraler Ausblick für die Aktie von Mayr Melnhof Karton.