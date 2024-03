Mayr-Melnhof Karton Aktie: Jetzt geht’s rund!

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Mayr Melnhof Karton ist in den sozialen Medien in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An sechs Tagen wurden vor allem positive Themen diskutiert, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung gemäß des Anleger-Stimmungsbarometers.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance im Sektor "Materialien" liegt die Rendite von Mayr Melnhof Karton bei -24,41 Prozent, was mehr als 20 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Behälter & Verpackung" verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -4,82 Prozent, wobei Mayr Melnhof Karton mit 19,59 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt, dass die Diskussionsintensität in Bezug auf Mayr Melnhof Karton eine durchschnittliche Aktivität aufwies, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte jedoch eine positive Veränderung, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Mayr Melnhof Karton als unterbewertet, da das KGV mit 19,25 insgesamt 10 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt von 21,41 im Segment "Behälter & Verpackung". Aufgrund dieser fundamentalen Analyse erhält die Aktie die Einstufung "Gut".