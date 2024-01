Mayr-Melnhof Karton Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Mayr Melnhof Karton zahlt im Vergleich zur durchschnittlichen Dividendenrendite der Behälter & Verpackungsbranche eine Rendite von 3,39 % aus, was 0,22 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt von 3,62 % liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Neutral".

In Bezug auf den Aktienkurs hat Mayr Melnhof Karton in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,62 % erzielt, was mehr als 33 % unter dem Durchschnitt der "Materialien"-Branche liegt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von 4,12 % in der "Behälter & Verpackungs"-Branche liegt die Rendite von Mayr Melnhof Karton mit 32,73 % deutlich darunter. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton beträgt 18, während vergleichbare Unternehmen in der Branche im Durchschnitt ein KGV von 18 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, wird die Aktie daher als weder unter- noch überbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Neutral"-Einschätzung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um die Aktie ergibt sich eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mayr Melnhof Karton zeigt kaum Änderungen, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Neutral".