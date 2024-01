Mayr-Melnhof Karton Aktie: Ist das wirklich alles?

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Mayr Melnhof Karton war in den letzten zwei Wochen größtenteils neutral, wie aus den Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien hervorgeht. An drei Tagen wurde eine positive Stimmung verzeichnet, während keine negativen Diskussionen stattfanden. An insgesamt sechs Tagen zeigten sich die Anleger eher neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine signifikanten Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "neutral" eingestuft, basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Die Dividendenrendite von Mayr Melnhof Karton liegt derzeit bei 3,39 Prozent, was etwas unter dem Branchendurchschnitt von 3,59 Prozent liegt. Die geringe Differenz von 0,2 Prozent führt zu einer neutralen Einschätzung durch die Redaktion. Es ist wichtig zu beachten, dass die Dividendenrendite täglich schwankt und sich aus dem Verhältnis der Dividende zum aktuellen Aktienkurs ergibt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton liegt bei 18,58 und befindet sich damit auf einem ähnlichen Niveau wie der Branchendurchschnitt von 18,94. Basierend auf diesen fundamentalen Kriterien wird die Aktie als neutral bewertet, da sie weder unterbewertet noch überbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Mayr Melnhof Karton liegt bei 53,57, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25, der auf einer 25-Tage-Basis beruht, liegt bei 28,87, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier als überverkauft eingestuft wird. Aufgrund dieser Analyse erhält Mayr Melnhof Karton eine insgesamt "gute" Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Mayr Melnhof Karton aufgrund der verschiedenen Kriterien und Indikatoren als neutral bis gut bewertet.