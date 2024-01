Mayr-Melnhof Karton Aktie: Interessante Aussichten?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Mayr Melnhof Karton beträgt das aktuelle KGV 18. Im Branchenvergleich mit Unternehmen aus der Branche "Behälter & Verpackung" liegt das KGV von Mayr Melnhof Karton im Durchschnitt bei 18. Nach fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie weder unterbewertet noch überbewertet, weshalb sie von der Redaktion neutral eingestuft wird.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance im Vergleich zum Sektor "Materialien" hat Mayr Melnhof Karton in den letzten 12 Monaten eine Rendite von -28,62 Prozent erzielt, was mehr als 33 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Innerhalb der "Behälter & Verpackung"-Branche beträgt die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten 4,12 Prozent, wobei Mayr Melnhof Karton mit 32,73 Prozent deutlich darunter liegt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die Dividendenrendite von Mayr Melnhof Karton liegt bei 3,39 %, was 0,22 Prozentpunkte niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 3,62 %. Dies führt zur Einstufung als "Neutral".

Das Stimmungsbild rund um die Aktie von Mayr Melnhof Karton wird anhand von Analysen aus Bankhäusern sowie dem langfristigen Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet beurteilt. Dabei zeigt die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Mayr Melnhof Karton zeigt kaum Veränderungen, wodurch auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält die Aktie von Mayr Melnhof Karton bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".