Mayr-Melnhof Karton Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Mayr Melnhof Karton-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 122,6 EUR lag, was einem Unterschied von -7,6 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 132,69 EUR entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der Schlusskurs von 115,7 EUR liegt jedoch über dem 50-Tages-Durchschnitt von 109,12 EUR, was einer positiven Abweichung von +5,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Gut" im Rahmen der einfachen Charttechnik.

Die Einschätzungen der Anleger beruhen nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Mayr Melnhof Karton auf sozialen Plattformen überwiegend positiv. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um die Aktie diskutiert, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

In Bezug auf die Dividende weist Mayr Melnhof Karton mit 3,39 % eine leicht niedrigere Dividendenrendite auf als der Branchendurchschnitt von 3,42 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Ertrags.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass die Stimmung für Mayr Melnhof Karton in den letzten Wochen kaum verändert hat. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.