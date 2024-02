Mayr-Melnhof Karton Aktie: Darf das wirklich wahr sein?

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Mayr Melnhof Karton ist insgesamt besonders negativ. In den vergangenen zwei Wochen wurden vor allem negative Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie als "Schlecht" führt.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Sektor "Materialien" hat Mayr Melnhof Karton im letzten Jahr eine Rendite von -21,73 Prozent erzielt, was 18 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt -3,73 Prozent, und Mayr Melnhof Karton liegt aktuell 18 Prozent darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 19,95 liegt über dem Branchendurchschnitt von 18,69. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als überbewertet eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Die Kommunikationsfrequenz blieb unverändert. Somit wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet.