Mayr-Melnhof Karton Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die Aktie von Mayr Melnhof Karton hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 125,17 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 117,6 EUR, was einem Unterschied von -6,05 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tages-Durchschnitt beträgt 120,94 EUR, was bedeutet, dass der letzte Schlusskurs nur um -2,76 Prozent davon abweicht. Auf Basis dieser kurzfristigeren Analyse bekommt die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält Mayr Melnhof Karton daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vor allem positive Meinungen zur Aktie von Mayr Melnhof Karton veröffentlicht. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den letzten Tagen verstärkt mit positiven Themen rund um das Unternehmen. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse des Anleger-Sentiments.

Die Dividendenrendite der Aktie von Mayr Melnhof Karton liegt bei 3,5 %, was 0,27 Prozentpunkte unter dem Branchendurchschnitt Behälter & Verpackung ist. Daher erhält die Ausschüttungspolitik des Unternehmens eine "Neutral"-Bewertung.

Das aktuelle KGV der Aktie liegt bei 19,25, was unter dem Branchendurchschnitt von 21,37 liegt. Dadurch wird die Aktie aus fundamentaler Sicht als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf Grundlage fundamentaler Kriterien.