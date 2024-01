Mayr-Melnhof Karton Aktie: Bitte nicht vergessen!

Die technische Analyse der Mayr Melnhof Karton zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) aktuell bei 129,12 EUR liegt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht", da der Aktienkurs bei 122 EUR liegt und somit einen Abstand von -5,51 Prozent aufweist. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 119,08 EUR, was einer Differenz von +2,45 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Bewertung auf Basis der beiden Zeiträume.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien zeigt sich, dass das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayr Melnhof Karton bei 18 liegt. Im Vergleich zur Branche "Behälter & Verpackung" liegt dieses auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mayr Melnhof Karton liegt bei 48,39, was auf eine neutrale Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich mit einem Wert von 50 in einem neutralen Bereich. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Neutral"-Einstufung in dieser Kategorie.

Die Stimmung in den sozialen Medien und unter den Marktteilnehmern zeigt überwiegend positive Einschätzungen für Mayr Melnhof Karton. In den letzten Tagen gab es fünf positive und vier negative Tage, und auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mayr Melnhof Karton daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion daher mit einem "Gut"-Rating bewertet.