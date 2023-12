Mayr-Melnhof Karton Aktie: Anleger aufgepasst!

Der Aktienkurs von Mayr Melnhof Karton hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -28,62 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Materialien") liegt das Unternehmen damit 30,21 Prozent unter dem Durchschnitt (1,6 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Behälter & Verpackung" beträgt 1,6 Prozent, Mayr Melnhof Karton liegt jedoch aktuell 30,21 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von -7,47 Prozent, vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Mayr Melnhof Karton-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 132,5 EUR mit dem aktuellen Kurs von 122,6 EUR. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 115,67 EUR, liegt der letzte Schlusskurs darüber (+5,99 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Die Dividendenrendite von Mayr Melnhof Karton beträgt 3,39 Prozent bezogen auf das Kursniveau und liegt damit nur leicht über dem Mittelwert (2,51) für diese Aktie. Daher erhält das Unternehmen in Bezug auf die Dividendenpolitik eine "Neutral"-Bewertung.

In den sozialen Medien war die Stimmung gegenüber Mayr Melnhof Karton in den letzten Tagen überwiegend positiv. An vier Tagen drehte sich die Diskussion vor allem um positive Themen, ohne negative Diskussionen. An zwei Tagen waren die Anleger eher neutral eingestellt. Auch die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Mayr Melnhof Karton daher eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.