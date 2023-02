Maypharm CO, LTD., hat einen neuen CE-Füllstoff auf den Markt gebracht: Multi-layered Phasic Hyaluronic Acid mit Lidocain und CE-zertifiziertem MayFill-Füllstoff.

Seoul, Südkorea und New York (ots/PRNewswire) -Maypharm, ein Markeninhaber von beliebten Produkten wie Metoo Fill, Sedy Fill, Metox, Mennus Hairna und Eyebella, hat sich mit der Entwicklung neuer Produkte auf dem Markt für Ästhetiker beschäftigt. Metoo Fill ist der erste CE-zertifizierte Füllstoff von Maypharm und wird von Kunden wegen seines hervorragenden Volumens und seiner hohen Viskosität mit Preiskompatibilität geschätzt. Klinisch erwiesen, durchlief Metoo Fill eine Menge anspruchsvoller klinischer Vorlaufversionen, bis sichergestellt war, dass der Füllstoff weiterhin eine unglaubliche Leistung zeigt. Metoo Fill hat offizielle Vertriebspartner in Ländern wie dem Vereinigten Königreich, Thailand, Indonesien, Lettland und anderen. Der neue Füller MayFill von Maypharm enthält im Gegensatz zu Metoo Fill (CE) eine mehrschichtige neue R2-Technologie auf der Grundlage von Phasic Hyaluronic Acid (Rotation und Revolution) und Lidocain für eine komfortable Anwendung.Hyaluronsäure (Hyaluronic acid), die natürlich im Körper zu finden ist, wirkt, indem sie an Wasser in der Haut festhält und dadurch das Volumen der Haut erhöht. Der MayFill HA-Füllstoff sollte leicht modifizierbar sein, da er schnell auf Enzyme reagiert und unbefriedigende Ergebnisse normalisiert. Das Ergebnis ist eine glattere, straffere und jugendlichere Haut, die dazu beitragen kann, dass man um Jahre jünger aussieht. Darüber hinaus besteht im Vergleich zu anderen Behandlungen oder Geräten ein relativ geringes Risiko bei minimalen Ausfallzeiten und schnellerer Genesung.Füllstoffe mit Multi-layered Phasic Hyaluronic Acid führen zur Entstehung von zwei Schichten im Körper, die im Laufe der Zeit noch natürlichere Ergebnisse erzielen. Dadurch verringert sich die Gefahr, dass vernetzte Partikel mit relativ hoher Rückgewinnungsleistung direkt mit dem behandelten Bereich in Berührung kommen und unnatürlich wirken.Darüber hinaus hat Mayfill die Inzidenz von Ödemen gesenkt. Bei unzureichender Flüssigkeitszufuhr erschweren Ödeme, die Ergebnisse des Verfahrens vorherzusagen, was zu einer geringen Patientenzufriedenheit führt. Mayfill bietet ausreichend Feuchtigkeit und kann verwendet werden, um Gesichtsbereiche wie Wangenknochen, Lippen oder Kinn zu konturieren und zu kultivieren, um ein symmetrischeres und ausgeglicheneres Aussehen zu schaffen. Es gibt drei Arten von MayFill: Volumen, Tiefe und Licht. Sie sind auch anpassbar, so dass Sie je nach Ihren gewünschten Ergebnissen die Menge des injizierten Produkts und die Art des zu verwendenden Produkts wählen können.Nach dem Erfolg auf dem asiatischen und britischen Markt, im Nahen Osten und in den USA wächst Maypharm weiterhin auf dem afrikanischen und südamerikanischen Markt und gewinnt Vertriebspartner für Sedy Fill, Metox, MayFill und Mennus.Weitere Informationen finden Sie auf der website: www.maypharm.netFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2005740/Maypharm.jpgFoto – https://mma.prnewswire.com/media/2005741/Maypharm.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/maypharm-co-ltd-hat-einen-neuen-ce-fullstoff-auf-den-markt-gebracht-multi-layered-phasic-hyaluronic-acid-mit-lidocain-und-ce-zertifiziertem-mayfill-fullstoff-301751294.htmlPressekontakt:maypharm@maypharm.co.kr,Maypharm PR-Team,Tel.: + 82-2-6929 44-2223Original-Content von: Maypharm, übermittelt durch news aktuell