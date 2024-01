Die Mayne Pharma-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien gegenüber Mayne Pharma war in den letzten Tagen grundsätzlich neutral. Es gab überwiegend positive Diskussionen, während negative Diskussionen kaum vorhanden waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen wurden ebenfalls vornehmlich neutral aufgenommen. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Mayne Pharma daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion.

In Bezug auf den Relative Strength-Index wird die Aktie von Mayne Pharma als neutral eingestuft. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die RSI7 ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung, während der RSI25 eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein "Schlecht" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung gegenüber Aktien verstärken oder verändern. Für Mayne Pharma wurde eine unterdurchschnittliche Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Kurs der Mayne Pharma mit 5,69 AUD inzwischen +11,79 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf +33,88 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.