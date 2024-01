Mayne Pharma Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Die technische Analyse der Mayne Pharma-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses in den letzten 200 Handelstagen bei 4,2 AUD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,09 AUD liegt, was einer Abweichung von +45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts basierend auf den letzten 50 Handelstagen (4,92 AUD) liegt auch hier der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+23,78 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Mayne Pharma-Aktie somit ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich bei Mayne Pharma eine deutliche Verschiebung hin zum Negativen. Dies basiert auf der Auswertung der Stimmung in sozialen Medien, die zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Anzahl der Beiträge und die Aufmerksamkeit über das Unternehmen haben ebenfalls abgenommen, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Mayne Pharma aufgrund dieser Faktoren ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Mayne Pharma-Aktie einen RSI7-Wert von 46,03, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie einen RSI25-Wert von 25,42, der eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Das Gesamtranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators ist somit "Gut".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, aber in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positive Themen aufgegriffen wurden. Daraus ergibt sich eine Einstufung der Aktie als "Gut" hinsichtlich der Stimmung.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Bewertung für die Mayne Pharma-Aktie, basierend auf verschiedenen technischen Indikatoren und der Stimmung in sozialen Medien.