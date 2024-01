Mayne Pharma Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bewerten, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Für Mayne Pharma wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 34,85 Punkten, was darauf hinweist, dass Mayne Pharma weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weniger volatil und zeigt, dass Mayne Pharma überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Mayne Pharma-Wertpapier also ein "Gut"-Rating für diesen Abschnitt.

Trendfolgende Indikatoren wie der gleitende Durchschnitt sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier im Auf- oder Abwärtstrend befindet. Für Mayne Pharma wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet. Der 200-Tages-Durchschnitt liegt aktuell bei 4,19 AUD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 6,15 AUD liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 4,86 AUD, auch hier ist der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt. Somit erhält Mayne Pharma basierend auf trendfolgenden Indikatoren insgesamt ein "Gut"-Rating.

Bei der Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt sich, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Intensität der Diskussionen hat abgenommen, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält die Mayne Pharma-Aktie also ein "Schlecht"-Rating in diesem Bereich.

Die Einschätzung der Stimmung der Anleger auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegend positiv waren. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung für die Aktie hinsichtlich der Stimmung. Insgesamt ergibt sich also die Einschätzung, dass Mayne Pharma in Bezug auf die Stimmung als "Gut" eingestuft werden muss.