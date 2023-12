Mayne Pharma Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Mayne Pharma verzeichnete in den letzten Wochen eine positive Kursentwicklung. Mit einem Kurs von 6,15 AUD liegt der Aktienkurs aktuell um +26,54 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage (GD50), was kurzfristig als "Gut" eingestuft wird. Auch im Vergleich zu den letzten 200 Tagen schneidet die Aktie positiv ab, da die Distanz zum GD200 bei +46,78 Prozent liegt. Somit erhält die Aktie insgesamt aus charttechnischer Sicht die Bewertung "Gut".

Ein Blick auf den Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mayne Pharma derzeit weder überkauft noch überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 34,85 Punkten, was als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI hingegen liegt der Wert bei 28,06, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Insgesamt wird die Aktie in diesem Punkt als "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien zeigt sich insgesamt neutral. Trotz überwiegend positiver Themen in den Diskussionen der letzten Tage wird die Stimmung als neutral eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich jedoch eine negative Veränderung. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien tendiert zu negativen Themen, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nimmt ab, was ebenfalls als negativ bewertet wird. Zusammengefasst erhält die Mayne Pharma in diesem Punkt eine Gesamtbewertung von "Schlecht".