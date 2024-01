Mayne Pharma Aktie: Wieso Anleger hier erstmal warten sollten!

Der Relative Strength Index (RSI) für Mayne Pharma liegt bei 91,53 und deutet auf eine überkaufte Situation hin, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 38, was als neutral eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment für Mayne Pharma war in den letzten zwei Wochen eher neutral. An fünf Tagen war die Stimmung positiv, negative Diskussionen gab es keine, und an insgesamt neun Tagen war die Stimmung neutral. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine negative Veränderung festgestellt. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führen dazu, dass dieses Kriterium als "Schlecht" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Mayne Pharma bei 4,24 AUD liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 5,8 AUD hat. Die Distanz zum GD200 beträgt +36,79 Prozent, was als "Gut" bewertet wird. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 5,05 AUD, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut".