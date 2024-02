Mayfield Childcare Aktie: Was für ein Erfolg!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell ist der RSI-Wert der Mayfield Childcare mit 5,88 als überverkauft einzustufen, was auf ein "Gut"-Signal hinweist. Bei Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein RSI25-Wert von 33, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine Einstufung von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Stimmungsbild in den letzten Wochen. Die Meinungen und Kommentare zu Mayfield Childcare sind überwiegend positiv, was zu einer Einstufung des Unternehmens als "Gut" führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt keine bedeutende Tendenz in der Anlegerstimmung. Die Diskussionen über das Unternehmen zeigen keine signifikante Veränderung, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

In der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt des Schlusskurses der Mayfield Childcare-Aktie für die letzten 200 Handelstage von 0,84 AUD. Der letzte Schlusskurs liegt mit 0,785 AUD um -6,55 Prozent darunter, was einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der Durchschnitt bei 0,71 AUD liegt und der letzte Schlusskurs darüber liegt.

Zusammenfassend erhält die Mayfield Childcare-Aktie in der einfachen Charttechnik ein "Neutral"-Rating.