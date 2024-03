Mayfair Gold Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

In den letzten Wochen gab es keine klare Veränderung in der Kommunikation über Mayfair Gold in den sozialen Medien. Es gab keine deutliche Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Mayfair Gold wurde in etwa so viel diskutiert wie normal, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Um zu beurteilen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist, können die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dies liefert den sogenannten Relative Strength Index (RSI), einen Indikator aus der technischen Analyse, der im Finanzmarkt häufig eingesetzt wird. Der 7-Tage-RSI von Mayfair Gold liegt momentan bei 45,83 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis zeigt jedoch, dass Mayfair Gold überkauft ist und daher mit "Schlecht" eingestuft wird. Insgesamt erhält Mayfair Gold somit eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Bei der technischen Analyse vergleicht man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der Mayfair Gold-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) von 2,2 CAD mit dem aktuellen Kurs von 2,13 CAD, was eine Abweichung von -3,18 Prozent ergibt. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht für das GD. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) von 2,36 CAD, liegt der letzte Schlusskurs darunter (-9,75 Prozent). Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich somit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen der Anleger über das Unternehmen Mayfair Gold. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Neutral". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.