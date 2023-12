Mayer Holdings Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkursvergleich zeigt, dass Mayer in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance von 327,14 Prozent erzielt hat. Im Gegensatz dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -7,29 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Mayer im Branchenvergleich eine Outperformance von +334,42 Prozent erreicht hat. Auch im "Materialien"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -7,29 Prozent, und Mayer übertraf diesen Durchschnittswert um 334,42 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen wird Mayer in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mayer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 0,4 HKD lag, während der aktuelle Kurs bei 0,85 HKD liegt, was einer Abweichung von +112,5 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine "Gut"-Bewertung. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), so liegt der letzte Schlusskurs (0,85 HKD) nahe dem gleitenden Durchschnitt (0 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung der Mayer-Aktie führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Mayer derzeit 26,35, was 49 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Metalle und Bergbau) von 51 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Mayer auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Ebenso gab es in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Mayer. Aufgrund dessen wird die Aktie vom Redaktionsteam mit einem "Neutral"-Rating bewertet. Insgesamt ergibt sich für das Anleger-Sentiment daher eine "Neutral"-Einschätzung.