Mayer Holdings Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Mayer, ein Unternehmen aus der Metall- und Bergbau-Branche, hat kürzlich seine Dividendenrendite bekannt gegeben. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 5,98 % liegt die Dividendenrendite von Mayer bei 0 %, was 5,98 Prozentpunkte unter dem Durchschnitt liegt. Dies führt zu einer Einstufung des Ertrags als "Schlecht".

In der technischen Analyse zeigt sich jedoch ein positiveres Bild. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Mayer-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +60,38 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,85 HKD auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt sich neutral, basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Beiträgen der letzten zwei Wochen. Die überwiegende Anzahl der Themen rund um den Wert waren neutral, was zu einer Gesamteinstufung der Anleger-Stimmung als "Neutral" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Mayer-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem Wert von 50 für einen Zeitraum von 7 Tagen. Eine Ausdehnung auf 25 Tage ergibt ebenfalls einen Wert von 50, was darauf hinweist, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt führt dies zu einer Einstufung des RSI als "Neutral".

Insgesamt zeigen die verschiedenen Analysen und Messungen eine gemischte Bewertung der Mayer-Aktie, mit einer neutralen Dividendenrendite, einer positiven technischen Chartbewertung und einer neutralen Anleger-Stimmung sowie RSI-Einstufung.