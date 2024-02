Mayer Holdings Aktie: Interessante Aussichten?

Der Aktienkurs von Mayer hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 333,67 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche eine Outperformance von +341,44 Prozent bedeutet. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Materialien"-Sektors, der eine Rendite von -7,77 Prozent verzeichnete, lag Mayer um 341,44 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Anleger-Stimmung bei Mayer in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen in den Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Neutral" führt.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Mayer als unterbewertet, da das KGV mit 26,35 insgesamt 11 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau".

Bei der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet ergibt sich eine "Neutral"-Einschätzung für Mayer. Sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung zeigen durchschnittliche bis kaum vorhandene Änderungen.

Insgesamt erhält die Aktie von Mayer sowohl aus fundamentaler als auch aus sentimentaler Sicht eine "Neutral"-Einstufung.