Mayer Holdings Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Aktie von Mayer weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 5,94 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. In der Branche "Metalle und Bergbau" beträgt die durchschnittliche Dividendenrendite 5 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als unrentables Investment angesehen und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus fundamentaler Sicht gilt die Aktie von Mayer als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 26,35 insgesamt 39 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau" (43,09). Daher erhält die Aktie aus fundamentaler Analyse die Einstufung "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich Mayer war in den vergangenen Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Anleger haben weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Infolgedessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Neutral". Das Anleger-Sentiment wird daher als "Neutral" eingeschätzt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Mayer-Aktie zeigt einen Wert von 50 für die letzten 7 Tage, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist und eine "Neutral"-Bewertung erhält. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage Basis (ebenfalls 50) deuten darauf hin, dass die Aktie neutral eingestuft wird.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Bewertung für Mayer basierend auf der Dividendenrendite, der fundamentalen Analyse und dem Anleger-Sentiment.