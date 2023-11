Mayer Holdings Aktie: Das Ende oder geht es weiter?

Auf Basis des Relative Strength-Index wird die Aktie der Mayer als Neutral-Titel eingestuft. Der Relative Strength-Index (RSI) misst die Stärke der Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Mayer-Aktie ergibt sich ein RSI7 Wert von 50, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, sowie ein RSI25 Wert von 50, was ebenfalls eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Somit ergibt sich insgesamt ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die 200-Tage-Linie (GD200) der Mayer verläuft derzeit bei 0,36 HKD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt, da der Aktienkurs selbst bei 0,85 HKD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +136,11 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 0,81 HKD angenommen, was einer Differenz von +4,94 Prozent entspricht und somit ein "Neutral"-Signal ergibt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".

Verglichen mit dem Branchen-Durchschnitt (Metalle und Bergbau) wird Mayer als unterbewertet betrachtet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 26,35, was einen Abstand von 48 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 51,06 ergibt. Somit ergibt sich auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.

Die Anleger-Stimmung bei Mayer in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. In den vergangenen ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Themen bei den Diskussionen, was zu der Einschätzung "Neutral" führt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung basierend auf der Anleger-Stimmung.