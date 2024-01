Die Maxvision Technology-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

In den letzten vier Wochen konnte eine Verschlechterung des Stimmungsbildes bei Maxvision beobachtet werden. Daher wird die Aktie mit einem "Schlecht"-Rating bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz gab es keine signifikanten Veränderungen. Insgesamt erhält Maxvision daher auch auf dieser Ebene eine "Schlecht"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Relative Strength Index (RSI) der Maxvision aktuell bei 73,97 liegt, was auf eine Überkaufssituation hinweist und somit als "Schlecht" eingestuft wird. Beim RSI25, der die relative Bewegung auf 25 Tage betrachtet, ergibt sich ein Wert von 48, was auf eine neutrale Position hinweist. Insgesamt ergibt dies eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".

Bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts (GD200) der letzten 200 Handelstage im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt sich eine Abweichung von -6,88 Prozent, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Beim gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt sich hingegen eine neutrale Bewertung, da die Abweichung lediglich -2,12 Prozent beträgt. Insgesamt erhält Maxvision daher eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten beiden Wochen eine überwiegend positive Bewertung, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen angesprochen wurden. Aufgrund dieser gemischten Signale wird die Anleger-Stimmung insgesamt als "Neutral" eingestuft.