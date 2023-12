Maxvision Technology Aktie: Genau das was haben wir angekündigt

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen und setzt die Aufwärtsbewegungen in Bezug zur Gesamtzahl der Bewegungen. Die Spanne des RSI reicht von 0 bis 100, und der RSI von Maxvision liegt bei 30,31. Dies bedeutet, dass die Situation weder als überkauft noch als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 39 für Maxvision, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Situation hindeutet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Maxvision derzeit um 11,84 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der vergangenen 50 Tage (GD50) bei 34,95 CNH, was eine kurzfristig positive Einschätzung ergibt. Betrachtet man hingegen die vergangenen 200 Tage, so ergibt sich eine neutrale Einstufung, da die Distanz zum GD200 bei +3,62 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie charttechnisch für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen gegenüber Maxvision ist überwiegend positiv, sowohl in Bezug auf die Kommentare als auch auf die aufgegriffenen Themen in den letzten ein bis zwei Tagen. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es keine deutliche Veränderung in der Kommunikation über Maxvision in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie kann Aufschluss darüber geben, ob das Unternehmen derzeit viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating bewertet.