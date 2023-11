Maxvision Technology Aktie: Alles nach Plan!

Weitere Suchergebnisse zu "thyssenkrupp":

Die technische Analyse der Maxvision-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) bei 33,89 CNH liegt, während der aktuelle Kurs bei 30,79 CNH liegt, was eine Abweichung von -9,15 Prozent bedeutet. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), ergibt sich ein Kurs von 30,63 CNH, was einer Abweichung von +0,52 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt ergibt sich damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating für das Unternehmen.

Bei der Einschätzung von Aktienkursen spielen nicht nur harte Faktoren wie Bilanzdaten eine Rolle, sondern auch weiche Faktoren wie die Stimmung. Unsere Analysten haben die Stimmung zu Maxvision auf sozialen Plattformen untersucht und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv war. Zudem wurden in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Maxvision diskutiert. Daher erhält die Aktie in Bezug auf die Stimmung die Einstufung "Gut".

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Der 7-Tage-RSI für Maxvision liegt bei 69,55 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der auf 25-Tage-Basis berechnet wird, liegt bei 42,11 Punkten, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger gab. Auch die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Maxvision-Aktie in diesen Punkten ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt erhält die Maxvision-Aktie gemäß dieser Analyse ein "Neutral"-Rating.