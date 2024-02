Maxnerva Services Aktie: Das ist einfach klasse!

Die Maxnerva Services-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 0,21 HKD erreicht. Am letzten Handelstag wurde ein Schlusskurs von 0,228 HKD verzeichnet, was einem Unterschied von +8,57 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird dies als "Gut"-Bewertung eingestuft. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 0,17 HKD liegt mit einem letzten Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+34,12 Prozent Abweichung), was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Maxnerva Services-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

In Bezug auf Dividendenrendite liegt Maxnerva Services mit 0 Prozent 6,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt für "IT-Dienstleistungen". Daher wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Maxnerva Services liegt bei einem Wert von 5, im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 42,61 für "IT-Dienstleistungen". Dies bedeutet, dass die Aktie aus fundamentalen Kriterien unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Ebene erhält.

Das Anleger-Sentiment für die Maxnerva Services-Aktie wird neutral bewertet, da es weder besonders positive noch negative Ausschläge gab und sich der Markt weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um das Unternehmen beschäftigt hat.

Insgesamt ergibt sich damit eine neutrale Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment.