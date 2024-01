Genasys Aktie: Jetzt könnte alles passieren

Die Genasys-Aktie wird derzeit unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert. Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Aktie bei 2,49 USD liegt, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 1,74 USD, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich auf Basis der beiden Zeiträume eine "Neutral"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Genasys-Aktie zeigt einen Wert von 100, was als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25 liegt bei 48,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich hieraus ein Rating von "Schlecht".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Analyse, dass sich die Stimmung für Genasys in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde als durchschnittlich bewertet, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Neutral"-Rating versehen.

Darüber hinaus wurde die Stimmung in den sozialen Medien untersucht, wobei überwiegend positive Kommentare festgestellt wurden. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Genasys aufgegriffen, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt ergibt sich somit eine positive Stimmung in Bezug auf die Genasys-Aktie.