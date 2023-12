Maximus Resources Aktie: Jetzt sind alle Dämme gebrochen...

Die Maximus-Aktie wird derzeit charttechnisch betrachtet. Der aktuelle Kurs von 0,035 AUD liegt 12,5 Prozent unter dem GD200 (0,04 AUD), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 0,04 AUD, was ebenfalls auf ein "Schlecht"-Signal hindeutet. Zusammenfassend wird der Aktienkurs als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Maximus-Aktie als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI7 beträgt 72,73, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 60,94 liegt und somit als "Neutral" betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich also ein "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Das Anleger-Sentiment für die Maximus-Aktie ist insgesamt positiv, da vor allem in den sozialen Medien überwiegend positive Meinungen veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen weder stark mit positiven noch mit negativen Themen rund um Maximus beschäftigt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die langfristige Stimmungslage und das Sentiment rund um die Aktie von Maximus werden auch durch die Beiträge und Diskussionen im Internet beeinflusst. Die Aktivität in Bezug auf Maximus wird als unterdurchschnittlich bewertet, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Darüber hinaus zeigt die Rate der Stimmungsänderung eine negative Veränderung, was ebenfalls zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.