Maximus Quartalsbericht erwartet: Analysten prognostizieren Umsatzrückgang und Gewinnzunahme

In knapp vier Monaten wird das Unternehmen Maximus seinen Quartalsbericht für das erste Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden und wie sich die Maximus Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

In nur 122 Tagen werden die aktuellen Quartalszahlen des Unternehmens Maximus bekanntgegeben. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,34 Milliarden Euro haben sowohl Aktionäre als auch Analysten ein großes Interesse an den Ergebnissen. Die aktuellen Datenanalysen zeigen, dass in diesem Quartal ein leichter Umsatzrückgang im Vergleich zum letzten Quartal erwartet wird. Im ersten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 1,19 Milliarden Euro, während nun mit einem minimalen Rückgang auf 1,23 Milliarden Euro gerechnet wird. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +50,80% steigen und...