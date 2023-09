Maximus Quartalsbericht: Aktionäre erwarten gespannt Umsatz- und Gewinnzahlen in 54 Tagen

Am Sitz des Maximus Unternehmens in Tysons, Vereinigte Staaten, herrscht gespannte Erwartung. In 54 Tagen wird die Quartalsbilanz für das vierte Quartal präsentiert. Aktionäre fragen sich, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Gleichzeitig interessiert sie die Entwicklung der Maximus Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Bis zur Veröffentlichung der aktuellen Quartalszahlen sind es noch 54 Tage. Die Maximus Aktie hat gegenwärtig eine Marktkapitalisierung von 4,45 Mrd. EUR erreicht und Aktionäre sowie Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse rechnen die Experten aktuell mit einem leichten Umsatzminus im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 wurde ein Umsatz von 1,11 Mrd. EUR erzielt, nun wird eine Reduktion um -17,73 Prozent auf 909,42 Mio. EUR prognostiziert.

Auch der Gewinn soll...