Maximus Aktie: Das ist beeindruckend!

Weitere Suchergebnisse zu "Maximus":

Das Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Analyse von Stimmungen und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Bei Maximus zeigt sich jedoch eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung ist ebenfalls gering, was zu einem insgesamt negativen Stimmungsbild führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien im Industriesektor liegt die Rendite von Maximus um 16,39 Prozent unter dem Durchschnitt. In der Branche "IT-Dienstleistungen" liegt die Rendite von Maximus mit 9,92 Prozent deutlich über dem Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) bewertet die Auf- und Abwärtsbewegungen einer Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Maximus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 22,41, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Der Wert für den RSI25 von 58,23 bedingt eine "Neutral"-Einstufung für diesen Zeitraum. Insgesamt ergibt sich ein "Gut"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analystenbewertungen für die Maximus-Aktie sind überwiegend positiv, mit 2 "Gut"-Bewertungen und keinen negativen Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten deuten darauf hin, dass die Aktie um 24,37 Prozent steigen könnte, was zu einer insgesamt positiven Empfehlung führt.

Insgesamt erhält Maximus von den Analysten ein "Gut"-Rating, obwohl die Diskussionstätigkeit und Stimmungsänderung negativ bewertet werden.