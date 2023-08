Maximus Aktie fällt, aber Analysten prognostizieren Gewinnanstieg auf 93,33 EUR

Der Kurs der Maximus Aktie hat in den letzten 30 Tagen um -3,37% nachgegeben. Analysten sehen jedoch langfristig Potenzial und prognostizieren einen Anstieg auf 93,33 EUR in den nächsten 12 Monaten, was einem Gewinn von +24,21% entspricht.

Es bleibt spannend zu sehen, wie sich die Zahlen für das vierte Quartal entwickeln werden. Die Erwartungen der Experten sind eher gedämpft: Es wird mit einem leichten Umsatzrückgang von -22,78% im Vergleich zum Vorquartal gerechnet. Der Gewinn soll sich voraussichtlich um -25,45% auf 47,74 Mio. EUR reduzieren.

Trotz dieser Prognosen behält Maximus einen positiven Gewinn und erzielte im vergangenen Jahr einen Gewinn von 184,30 Mio. EUR. Für das Gesamtjahr wird ein Gewinn von 137,40 Mio. EUR erwartet.

Die Charttechnik signalisiert aktuell eine negative Entwicklung des Aktienkurses bei...