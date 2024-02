Maximus Aktie: Wer dachte es könnte nicht schlimmer sein …

Weitere Suchergebnisse zu "Maximus":

In den sozialen Medien hat sich die Stimmungslage und die Kommunikationsfrequenz bezüglich der Aktie von Maximus in den letzten vier Wochen verändert. Die Stimmungslage hat sich verschlechtert, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt. Gleichzeitig wurde jedoch eine Zunahme der Kommunikationsfrequenz registriert, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde.

Das Anleger-Sentiment spiegelt ebenfalls eine negative Stimmung wider, da vor allem negative Meinungen veröffentlicht wurden. Darüber hinaus fokussierte sich der Meinungsmarkt in den letzten Tagen hauptsächlich auf die negativen Themen rund um Maximus, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche zeigt die Aktie von Maximus eine Outperformance von +4,55 Prozent, da sie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,25 Prozent erzielt hat, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,8 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor hingegen liegt die Rendite von Maximus 242,81 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie führt.

Fundamental betrachtet weist die Aktie von Maximus ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26 auf, was bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Maximus 26,46 Euro zahlt. Dies liegt 51 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 53 und deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Basierend auf dem KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.