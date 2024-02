Maximus Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Weitere Suchergebnisse zu "Maximus":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Maximus beträgt das aktuelle KGV 26. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" im Durchschnitt ein KGV von 53. Daraus ergibt sich, dass Maximus aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI für Maximus liegt auf 7-Tage-Basis bei 37,52 Punkten und auf 25-Tage-Basis bei 44,99 Punkten. Dies deutet darauf hin, dass Maximus weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI führt.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Maximus auf 81,09 USD, während der aktuelle Kurs bei 84,62 USD liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +4,35 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 81,89 USD, was einer Distanz von +3,33 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral" für die Maximus-Aktie.

Hinsichtlich der Dividende weist Maximus derzeit eine Dividendenrendite von 1,43 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,24 % für "IT-Dienstleistungen". Mit einer Differenz von 3,81 Prozentpunkten ergibt sich die Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.