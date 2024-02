Maximus Aktie: So wird sich erstmal nicht viel tun

Weitere Suchergebnisse zu "Maximus":

Die technische Analyse der Maximus-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 81,02 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 83,26 USD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +2,76 Prozent zum GD200 und wird daher als "Neutral" bewertet. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 82,13 USD, was einen Abstand von +1,38 Prozent bedeutet und ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Die Einschätzung der Analysten für die Maximus-Aktie in den letzten 12 Monaten zeigt, dass sie einmal als "Gut" und kein einziges Mal als "Schlecht" bewertet wurde, was langfristig zu einem Rating von "Gut" führt. Aktualisierte Analystenbewertungen für Maximus liegen nicht vor. Der aktuelle Kurs von 83,26 USD lässt die Analysten eine Entwicklung von 22,51 Prozent erwarten, was zu einem mittleren Kursziel von 102 USD führt. Diese Entwicklung wird als "Gut" eingestuft, was insgesamt zu einer Bewertung von "Gut" durch institutionelle Analysten führt.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Maximus im Vergleich zum Durchschnitt im "Industrie"-Sektor um 0,25 Prozent liegt, was mehr als 245 Prozent darunter liegt. Im Vergleich zur "IT-Dienstleistungen"-Branche liegt die Rendite von Maximus in den letzten 12 Monaten um 3,79 Prozent höher. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.

Das Sentiment und der Buzz um die Maximus-Aktie zeigen, dass die Diskussionsintensität eine positive Einschätzung liefert, während die Rate der Stimmungsänderung negativ ist. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung aufgrund der längerfristigen Betrachtung der Kommunikation im Internet.