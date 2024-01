Maximus Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Maximus":

Die Aktie von Maximus wird derzeit neutral bewertet, wenn man die technische Analyse betrachtet. Der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt bei 80,83 USD, während der letzte Schlusskurs bei 83,86 USD liegt, was einer Abweichung von +3,75 Prozent entspricht. Ähnlich verhält es sich mit dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 80,75 USD liegt und somit eine Abweichung von +3,85 Prozent aufweist. Insgesamt erhält die Maximus-Aktie daher ein "Neutral"-Rating für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat Maximus in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +8,78 Prozent gegenüber ähnlichen Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche erzielt, da diese im Durchschnitt nur um 7,62 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 149,31 Prozent hatte, liegt Maximus jedoch um 132,92 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich erhält die Aktie eine neutrale Bewertung in dieser Kategorie.

Die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken bezüglich Maximus war in den letzten Tagen größtenteils positiv. An 12 Tagen überwog die positive Diskussion, während an zwei Tagen die negative Kommunikation dominierte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen war die Gesprächsstimmung überwiegend positiv. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung im Anleger-Sentiment.

In Bezug auf die Dividende weist Maximus derzeit eine Rendite von 1,64 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 5,23 % in der "IT-Dienstleistungen"-Branche. Mit einer Differenz von 3,59 Prozentpunkten wird die Dividende daher als "Schlecht" eingestuft.