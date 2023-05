Maximus Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Für die Aktie Maximus aus dem Segment "Datenverarbeitung und ausgelagerte Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse New York am 25.05.2023, 05:04 Uhr, ein Kurs von 80.36 USD geführt.

Wie Maximus derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Maximus-Aktie beträgt dieser aktuell 70,78 USD. Der letzte Schlusskurs (80,77 USD) liegt damit deutlich darüber (+14,11 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Maximus somit eine "Buy"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 79,89 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+1,1 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Maximus ergibt, die Aktie erhält eine "Hold"-Bewertung. In Summe wird Maximus auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Buy"-Rating versehen.

2. Sentiment und Buzz: Starke positive oder negative Ausschläge in der Internet-Kommunikation lassen sich mit unserer Analyse präzise und frühzeitig erkennen. Die Stimmung hat sich für Maximus in den vergangenen Wochen jedoch kaum verändert. Die Aktie bekommt von uns dafür eine "Hold"-Bewertung. Die Diskussionsstärke misst die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer in den sozialen Medien. Für Maximus haben unsere Programme in den letzten vier Wochen eine erhöhte Aktivität gemessen. Dies deutet auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer für diese Aktie hin. Maximus bekommt dafür eine "Buy"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie auf dieser Stufe daher mit einem "Buy" bewertet.

3. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Maximus. Es gab insgesamt zehn positive und drei negative Tage. An einem Tag gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Maximus daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält Maximus von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

