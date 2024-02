Maximus Aktie: Endlich verständlich – ein Überblick!

Weitere Suchergebnisse zu "Maximus":

Die Dividendenpolitik von Maximus wird derzeit von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs einen negativen Unterschied von -3,87 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "IT-Dienstleistungen" aufweist.

Die langfristige Meinung der Analysten zu Maximus-Aktien ist hingegen positiv und wird als "Gut" eingestuft. Von insgesamt 1 Bewertung ist keine neutral und keine negativ. Im letzten Monat gab es keine Aktualisierungen seitens der Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Maximus-Aktie beträgt 102 USD, was eine potenzielle Wertsteigerung von 24,19 Prozent darstellt, da der aktuelle Kurs bei 82,13 USD liegt. Insgesamt wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche hat Maximus in den letzten 12 Monaten eine Performance von -0,25 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -4,81 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +4,56 Prozent für Maximus im Branchenvergleich. Im Vergleich zum "Industrie"-Sektor liegt die Rendite von Maximus jedoch um 244,81 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird die Aktie in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend negativ, wobei an einem Tag positive Themen überwogen. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden jedoch verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Maximus diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung des Anleger-Sentiments als "Neutral" führt.