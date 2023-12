Maxi-Cash Services Aktie: War das schon alles?

Der Aktienkurs von Aspial Lifestyle hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche durchschnittlich um -1,8 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Aspial Lifestyle im Branchenvergleich um +2,13 Prozent besser abschneidet. Im "Finanzen"-Sektor lag die durchschnittliche Rendite bei 0,71 Prozent, wobei Aspial Lifestyle um 0,38 Prozent darunter lag. Aufgrund dieser ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Aspial Lifestyle in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse betrachtet auch das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Derzeit hat Aspial Lifestyle einen RSI-Wert von 66,67, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher gilt dieses Signal auch als "Neutral". Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 58, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Auch auf dieser Basis lautet die Einstufung "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher für den RSI die Einstufung "Neutral".

In den letzten Wochen gab es keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild bei Aspial Lifestyle. Eine Änderung des Stimmungsbildes tritt auf, wenn die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien eine Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Da keine Auffälligkeiten in diesem Punkt registriert wurden, wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden. Daher wird auch dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Aspial Lifestyle für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" einzustufen ist. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,14 SGD, während der Kurs der Aktie bei 0,123 SGD um -12,14 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Das entspricht der Einstufung als "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 0,13 SGD, was einer Abweichung von -5,38 Prozent entspricht. Auch in diesem Zeitraum wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher das Rating "Schlecht".