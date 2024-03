Maxi-Cash Services Aktie: So dürfte es jetzt weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Schneider Electric":

Der Aktienkurs von Aspial Lifestyle hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,34 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche im Durchschnitt um -8,95 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Aspial Lifestyle eine Outperformance von +9,29 Prozent erzielt hat. Auch im "Finanzen"-Sektor hat Aspial Lifestyle eine mittlere Rendite von -6,67 Prozent übertroffen und lag 7 Prozent über dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator betrachtet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt für die Aspial Lifestyle-Aktie beträgt derzeit 0,13 SGD, was nur eine Abweichung von -3,85 Prozent vom letzten Schlusskurs (0,125 SGD) bedeutet. Daher wird Aspial Lifestyle eine "Neutral"-Bewertung zugewiesen. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 0,13 SGD weist nur eine geringe Abweichung von -3,85 Prozent vom letzten Schlusskurs auf, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird. Insgesamt erhält Aspial Lifestyle also auf Basis trendfolgender Indikatoren eine "Neutral"-Bewertung.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass die Aktie von Aspial Lifestyle mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 9,31 deutlich niedriger bewertet ist als vergleichbare Unternehmen aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche, deren KGV bei 36,23 liegt. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin, weshalb die fundamentale Analyse eine Einstufung von "Gut" ergibt.

In Bezug auf die Dividende weist Aspial Lifestyle eine Dividendenrendite von 7,72 Prozent auf, was über dem Branchendurchschnitt von 4,72 Prozent liegt. Dies ergibt eine Differenz von +3 Prozent zur Branche, wodurch die Aktie eine "Gut"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik erhält.