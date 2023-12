Maxi-Cash Services Aktie: Reagiert die Aktie?

Weitere Suchergebnisse zu "Gold":

In den letzten 200 Handelstagen hat die Aspial Lifestyle-Aktie einen Durchschnittsschlusskurs von 0,14 SGD erreicht. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,122 SGD, was einem Unterschied von -12,86 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Schlecht"-Bewertung vergeben. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,13 SGD zeigt mit einem letzten Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-6,15 Prozent Abweichung) eine negative Tendenz, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt erhält Aspial Lifestyle also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im Branchenvergleich hat Aspial Lifestyle in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,34 Prozent erzielt. Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Verbraucherfinanzierung"-Branche, die im Durchschnitt um -1,56 Prozent gefallen sind, bedeutet dies eine Outperformance von +1,9 Prozent. Im Vergleich zum gesamten "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 1,44 Prozent hatte, lag Aspial Lifestyle 1,1 Prozent darunter. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Branchen- und Sektorvergleich erhält Aspial Lifestyle in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Aspial Lifestyle-Aktie einen Wert von 66,67 für RSI7 und 58,82 für RSI25. Beide Werte führen zu einer "Neutral"-Empfehlung, was insgesamt zu einem "Neutral"-Rating auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Aspial Lifestyle wird als neutral eingestuft, da in den sozialen Medien weder besonders positive noch negative Ausschläge zu verzeichnen waren und sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Aspial Lifestyle beschäftigt hat. Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Maxi-Cash Services-Analyse vom 26.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Maxi-Cash Services jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Maxi-Cash Services-Analyse.

Maxi-Cash Services: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...